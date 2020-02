Genoa Ichazo, trattativa ai dettagli. Le visite mediche sono state già sostenute, a breve l’ufficialità da parte dei rossoblù

Salvador Ichazo è ad un passo dal Genoa. Il portiere ex Torino, come riportato dal Secolo XIX, ha svolto le visite mediche al Baluardo nel primo pomeriggio e poi si è diretto a Villa Rostan per la firma del contratto. L’estremo difensore andrà ad occupare il posto di Jandrei, manca davvero poco: tra poche ore il nuovo giocatore del Grifone verrà ufficializzato.