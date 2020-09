Genoa, il d.g. Ricciardella: «Maggior parte dei calciatori asintomatici»

Flavio Ricciardella ha parlato dei 14 positivi al Covid-19 nel Genoa

Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’emergenza Covid-19 che ha colpito la squadra rossoblù.

POSITIVI – «La maggior parte dei calciatori sono asintomatici, alcuni hanno solo dei leggeri sintomi. Dall’inizio dell’emergenza abbiamo applicato tutto quello che c’era da fare da protocollo. Tutte le persone che sono salite sull’aereo per Napoli era negative. Abbiamo rispettato ciò che ci ha detto l’Asl, abbiamo fatto i tamponi nella notte».

GENOA-TORINO – «Abbiamo avvisato immediatamente la Lega, non abbiamo fatto nessun tipo di richiesta. Ma ci aspettiamo una decisione coerente. Non possiamo allenarci è chiaro che affrontare una partita in queste condizioni mi sembra difficile. Aspettiamo cosa ci dirà la Lega e l’Asl. Domani mattina effettueremo altri tamponi».