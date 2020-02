Genoa, il d.s. Marroccu: «Criscito? Mai messo sul mercato»

Genoa, il direttore sportivo Marroccu fa il punto sul mercato: «Criscito non è stato messo in vendita. Il bilancio lo faremo a maggio»

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell’appena conclusa sessione di mercato rossoblù. Ecco le dichiarazioni del dirigente:

«Criscito? Tanti giocatori del Genoa sono stati oggetto del desiderio di grandi club. Una cosa è un dato di fatto: Mimmo Criscito non è stato messo sul mercato dal Genoa. Iturbe? Non si è concretizzato ma mi piacerebbe parlare delle trattative che sono andate a buon fine. E quella di Iago Falque secondo me è un bel cerchio che si chiude. Bilancio? Si può sempre fare qualcosa in più ma il bilancio si deve fare a maggio. Le zone di campo dove volevo rinforzarci sono state coperte».