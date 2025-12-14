Genoa Inter, De Rossi: «Dobbiamo ripartire dalla parte finale del match. Loro sono forti e noi siamo stati bravi a restare in partita. Una cosa si poteva fare meglio»

Genoa Inter, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Il tecnico del ‘Grifone’ ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi

PARTE FINALE – «La parte finale c’è da prendere e ricordarla. Mi rende orgoglioso e non c’è niente di meglio per un allenatore. Il gol incassato ci ha tolto certezze. La palla gliel’abbiamo fatta calciare spesso. L’Inter è forte, sono forti, poi nel finale i ragazzi sono stati bravi a restare in partita fino alla fine. Hanno messo più difensori, doveva vincere. È difficilissimo fare l’allenatore quando devi vincere più partite. Ma lo avrei fatto pure io».

ATTEGGIAMENTO – «Poi più che spaventati abbiamo perso le distanze. Non mi ero spiegato forse bene con due dei nostri per non avere esitazioni. Se vai forte con tanti e qualcuno non va ti scopri. È stato un atteggiamento che invece a me è piaciuto, una squadra che se la fai giocare ti fa 4 gol come ha fatto con altri. Con queste squadre come l'Inter difendi se gli togli la palla e non gliela lasci così tanto».