Genoa Juventus, Higuain si scalda: anche Ramsey titolare, le mosse di Sarri per poter mantenere la prima posizione

Maurizio Sarri vuole vincere anche col Genoa. Il tecnico bianconero pensa già alla formazione anti-rossoblù, con Gonzalo Higuain pronto a scendere in campo sin dal 1′ dopo il gol messo a segno con il Lecce.

Anche Aaron Ramsey – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – può partire dal 1′: Giorgio Chiellini torna in gruppo, ma non sarà arruolabile per partire da titolare nella sfida di Genova.