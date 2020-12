Genoa Juventus, i convocati di Pirlo: ancora out Chiellini e Demiral

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa

Andrea Pirlo ha stilato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa: la Juventus affronterà i rossoblu a Marassi domani alle 18, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato.

Tanti giovani nella lista di Pirlo con Franco Israel che prende il posto di Pinsoglio. In difesa ancora assente Chiellini, mentre c’è Dragusin. A centrocampo i soliti noti mentre in attacco da segnalare la convocazione per Cosimo Marco Da Graca.

Portieri: Szczesny, Israel, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.