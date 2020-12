Genoa Juventus, il doppio ex Rubinho: «Pellegrini e Pjaca possono tornare utili ai bianconeri»

Rubinho ha parlato in vista della partita tra Genoa e Juventus

Rubinho, ex portiere di Genoa e Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24.

Il Genoa è reduce da 4 sconfitte consecutive e viaggia al penultimo posto. La squadra di Maran è già obbligata a vincere?

«Sono stato al Genoa l’ultima volta nel gennaio 2017 e, da quell’anno in poi, mi ricordo che in tutte le stagioni si salva sempre all’ultimo. Per la piazza, per quello che significa il club nel calcio italiano, meriterebbe un’altra storia, non lottare per salvarsi ogni anno. Devono vincere tutte le partite per non rimanere invischiati nelle ultime posizioni, altrimenti così diventa dura».

A legare le due squadra sono i tre prestiti che rinforzano la rosa rossoblù: Perin, Pellegrini e Pjaca. Chi vede più pronto per occupare un posto in futuro alla Juventus?

«Perin sta facendo bene, è cresciuto tanto anche alla Juve negli ultimi anni ma è l’unico che non vedo bene a Torino. Lui deve giocare, non deve fare il secondo portiere: lo vedo bene in qualsiasi squadra in Italia e in Europa. Per quanto riguarda Pellegrini e Pjaca, dalla loro parte hanno la giovane età. Possono tornare utili, magari in futuro, alla Juve, altrimenti diventeranno importanti per fare cassa».