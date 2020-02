Genoa Lazio, gara a rischio: tifosi biancocelesti in Sud

Genoa Lazio si avvicina, ma potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. Tifosi biancocelesti in Sud

Un match importantissimo per entrambe le squadre, ma che rischia di essere ad alta tensione sugli spalti. L’osservatorio – come riporta Tuttosport – non ha imposto restrizioni per il match tra Genoa e Lazio, dunque i tifosi biancazzurri si sistemeranno accanto agli abbonati in gradinata. Mille tifosi della Lazio, su circa 5000 totali da Roma, hanno comprato i biglietti accanto agli abbonati. Una decisione particolare che potrebbe avere incredibili ripercussioni sul match.