Genoa Lazio, Inzaghi rinuncia ad Acerbi: al suo posto Vavro

Genoa Lazio, forfait dell’ultimo minuto per Francesco Acerbi. Al suo posto ci sarà Vavro, con Patric e Radu a supporto

(Dalla nostra inviata Jessica Reatini) – Francesco Acerbi non scenderà in campo. Il difensore della Lazio, infatti, non è sceso in campo per via di un problema fisico: il giocatore biancazzurro ha cercato in tutti i modi di lavorare durante la settimana, ma non è riuscito a recuperare in tempo.

Questa è la prima partita che Acerbi salta per infortunio da quando veste la maglia della Lazio. Al suo posto ci sarà Vavro.