Genoa Lazio, si ferma Acerbi per un affaticamento: oggi il test decisivo

Genoa Lazio, ansia per Acerbi. Il difensore centrale ha un problema alla coscia, oggi ci sarà il test decisivo per capire se partirà dal 1′

Un affaticamento muscolare che potrebbe portare problemi in casa Lazio. Francesco Acerbi si è fermato nell’allenamento di ieri per via di un affaticamento alla coscia, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il difensore biancoceleste effettuerà un test nella giornata di oggi per capire se sarà in grado di scendere in campo. Inzaghi spera di recuperarlo, anche perché bisognerà sostituire Luiz Felipe.