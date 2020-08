Genoa, Mattia Destro non verrà riscattato: dall’1 settembre sarà svincolato, l’attaccante cerca una nuova collocazione

Mattia Destro, attaccante del Bologna in prestito al Genoa, è in cerca di una nuova collocazione. Il Grifone – si legge su TuttoMercatoWeb.com – molto probabilmente non riscatterà l’attaccante dal Bologna.

Il centravanti ex Inter e Roma tra le altre ha il contratto in scadenza con il club felsineo e molto probabilmente l’accordo non verrà rinnovato. Svincolato di lusso, vedremo se il giocatore riuscirà a trovare una nuova squadra.