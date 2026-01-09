Genoa, pronto un colpo clamoroso per l’attacco! Spunta un’opportunità di mercato a sorpresa

Genoa, si muove il mercato di gennaio: spunta a sorpresa un colpo clamoroso per rinforzare l’attacco, le ultimissime

Il Genoa sta valutando il profilo di Duván Zapata per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante colombiano del Torino rappresenta una possibile opportunità di mercato e potrebbe fare ritorno a Genova, città in cui ha già giocato ai tempi della Sampdoria. Lo riporta Di Marzio.

In questa stagione Zapata ha collezionato quattordici presenze con la maglia granata, mettendo a referto un gol e un assist. Numeri non esaltanti, ma che non cancellano il valore e l’esperienza del giocatore, considerato ancora un elemento capace di incidere in Serie A.

Guardando al suo percorso complessivo al Torino, il colombiano ha totalizzato 60 presenze, 17 gol e 5 assist. Dati che confermano come Zapata possa rappresentare un’opzione concreta per il Genoa, alla ricerca di un rinforzo affidabile per aumentare peso e soluzioni in attacco.

