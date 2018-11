Genoa-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Napoli è la gara valida per il 12° turno della Serie A 2018/2019. I rossoblù guidati da Ivan Juric cercano il riscatto dopo le due sconfitte in terra milanese (contro il Milan per 2-1 e contro l’Inter per 5-0), mentre gli azzurri di Carlo Ancelotti vogliono dar seguito al loro buon momento con 10 punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Genoa (14 punti) alla ricerca del risultato per mantenersi in posizione tranquilla, Napoli (25) per continuare la rincorsa sulla Juventus capolista.

La partita del ‘Ferraris’ è diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il Genoa vanta due precedenti con Abisso (l’ultimo nel campionato in corso con la sconfitta per 4-1 in casa della Lazio), così come il Napoli (vittorie casalinghe su Cagliari e Verona nella scorsa stagione). Ecco i gol e gli highlights di Genoa-Napoli:

41′ st: Il Napoli passa in vantaggio! Su un calcio di punizione di Mario Rui dal lato sinistro, Biraschi devìa maldestramente il pallone nella propria porta per il vantaggio degli azzurri.

17′ st: Il pareggio del Napoli! Fabian Ruiz, servito da un colpo di tacco di Mertens in area di rigore, batte Radu con un tiro di interno sinistro.

20′ pt: Passa in vantaggio il Genoa! Gran cross di Romulo dalla destra, la difesa del Napoli non copre Kouamé che di testa insacca alle spalle di Ospina! 1 a 0 per i rossoblu a Marassi!