Dopo 15 minuti di sospensione la gara riprende

Quasi in maniera comica, la pioggia è diminuita proprio mentre le squadre tornavano negli spogliatoi. Dopo un quarto d’ora di drenaggi da parte dei giardinieri di Marassi, i delegati della Federazione hanno dato il benestare per la ripresa.

Una tempeste si è abbattuta su Marassi, l’arbitro Abisso ha sospeso la gara in attesa che spiovesse

Si è abbattuta una violenta bufera su Genova che ha costretto l’arbitro Abisso a fermare il gioco al 13′ del secondo tempo. Squadre negli spogliatoi e match sospeso con il campo impraticabile e la palla che non riusciva a spostarsi da numerose pozzanghere. La gara comunque non verrebbe annullata, ma in caso di sospensione si riprenderebbe proprio dal 58′ con il risultato fissato sull’1 a 0 dal gol di Kouamé.