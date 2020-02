Genoa, Nicola: «Tre risultati utili? Bene così, ma sono ancora pochi»

Il tecnico del Genoa Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match con il Bologna. Ecco le sue parole

Ecco le parole riportate da TMW: «Tre risultati utili consecutivi fanno piacere ma sono pochi. La nostra condizione ci permette di dover accelerare. Giocheremo in Emilia, voglio vedere un turbo-Genoa. Abbiamo acquisito delle consapevolezze e delle certezze che se ragioniamo da squadra possiamo migliorare».

MIHAJLOVIC – «Parlando di Sinisa non devo dire chissà che cosa. Comprendo chi subisce situazioni forti dal punto di vista emotivo. Ti porta ad uno scombussolamento ma se hai valori sani, e lui li ha, riesci a trovare un senso nuovo».

FORMAZIONE – «Abbiamo provato anche altre ipotesi ma non perché non ci fidiamo di Peter. Abbiamo provato diverse cose. Io non parlo mai di chi c’è o ci non c’è».