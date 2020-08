Genoa, niente riscatto per Iago Falque: l’attaccante ritornerà al Torino

Il Genoa non riscatterà Iago Falque che così farà il proprio ritorno al Torino secondo quanto riportato da Sky Sport

Iago Falque non rimarrà al Genoa nella prossima stagione. La società rossoblu ha infatti deciso di non riscattare l’attaccante spagnolo dopo i sei mesi passati in prestito nella città ligure dopo averci già giocato nel 2014/2015.

Il giocatore farà così il proprio ritorno al Torino dove giocherà nel prossimo campionato. Il club granata ha acquistato Iago Falque ben quattro anni fa, nel 2016, dalla Roma.