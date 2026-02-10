Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN»

Genoa, la risposta del club rossoblù dopo l’analisi del CAN sull’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità…»

Il Genoa ha diffuso un comunicato ufficiale in seguito alle dichiarazioni della CAN riguardo al calcio di rigore assegnato al Napoli nei minuti finali dell’ultima gara di campionato.

Il club rossoblù ha preso atto delle parole della Commissione Arbitri Nazionale A e B, che nella puntata odierna di Open Var ha riconosciuto l’errore sul penalty concesso al 93’ dall’arbitro Massa per il contatto tra Cornet e Vergara. Dino Tommasi, intervenuto nel programma, ha infatti spiegato che la decisione del direttore di gara e della sala VAR non è risultata corretta.

Al termine della partita, l’allenatore del Genoa Daniele De Rossi aveva espresso forte dissenso, sostenendo che un’applicazione così rigida del regolamento stia finendo per snaturare il gioco. Le sue parole avevano acceso il dibattito, poi ulteriormente alimentato dall’ammissione della CAN.

Nel comunicato diffuso oggi, il Genoa ha definito la presa di responsabilità della Commissione “un segnale di onestà intellettuale e professionalità”, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente per tutelare la credibilità del sistema arbitrale e del campionato

COMUNICATO – “Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l’ultimo dei quali nel match con il Napoli di sabato 7 febbraio.

La trasparenza palesata dai vertici tecnici arbitrali della C.A.N. nel valutare la dinamica di gioco tra Cornet e Vergara, come gli episodi di Lazio-Genoa nella precedente giornata di campionato, rappresenta, per il nostro Club, un segnale di onestà intellettuale e di professionalità.

Riteniamo che il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali.

Nel pieno della competizione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, il Genoa CFC intende continuare a fornire un apporto tangibile per affermare i più elevati ideali e canoni dello sport. Il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l’occasione per ribadire l’impegno dei nostri tesserati, a mantenere un comportamento adeguato e favorire un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti.“