Genoa, De Rossi non ha dubbi: «Qui non è difficile sentirsi a casa per come ti trascinano i tifosi. All’andata ho cercato di…»

Genoa, parla a Sky De Rossi: «Qui non è difficile sentirsi a casa per come ti trascinano i tifosi. All’andata…». Le parole

La sfida al Luigi Ferraris tra Genoa e Roma, valida per la 28ª giornata di Serie A, si apre con le parole di Daniele De Rossi, grande ex della partita e oggi alla guida del Grifone. A pochi minuti dal fischio d’inizio, l’allenatore ha condiviso a Sky Sport le sue sensazioni e le chiavi del match, presentando una gara che per lui ha un sapore speciale.

PAROLE – «Oggi siamo in casa, all’andata ero in trasferta. Ovviamente era il posto del mio cuore, ma ho cercato di non farmi distrarre dal passato altrimenti avrei fatto peggio il mio lavoro. Qui non è difficile sentirsi a casa per come ti trascinano i tifosi».

SABELLI E MASINI? – «Non è per disorientare Gasperini, non lo disorienti facilmente perché fa questo lavoro da una vita. Voglio una squadra che sappia interpretare la partita come l’abbiamo preparata e dal punto di vista temperamentale Sabelli e Masini possono dare più aggressione. Una squadra forte sa preparare le partite in maniera differente. Ekhator ed Ekuban mi danno più profondità. Amano andare a cercare la palla alle spalle dei difensori. La Roma gioca in aggressione e ripartenza, noi dobbiamo essere bilanciati».