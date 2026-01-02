Genoa News
Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa: «Partita importantissima. Loro sono una squadra disciplinata. Servirà una cosa per portare a casa i tre punti»
Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i toscani. Le parole del tecnico del Grifone
Vigilia di Genoa Pisa. Daniele De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida che attende il Grifone contro i toscani.
PISA – «Loro sono una squadra disciplinata. Hanno dei limiti come ogni compagine, ma restano molto forti. Dovremo mettere in campo la stessa fame vista nel secondo tempo contro il Verona».
SCONFITTA CONTRO LA ROMA – «Non abbiamo fatto bene. Domani sarebbe importante vincere a prescindere dalla prestazione, ma sono convinto che continuando così faremo i risultati sperati».
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
MERCATO – «Le idee sono chiare, ma non posso dirle. Poi ci saranno delle circostanze e vedremo. Sicuramente ora dobbiamo pensare al campo».