Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa: «Partita importantissima. Loro sono una squadra disciplinata. Servirà una cosa per portare a casa i tre punti»

Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i toscani. Le parole del tecnico del Grifone

Vigilia di Genoa Pisa. Daniele De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida che attende il Grifone contro i toscani.

PISA – «Loro sono una squadra disciplinata. Hanno dei limiti come ogni compagine, ma restano molto forti. Dovremo mettere in campo la stessa fame vista nel secondo tempo contro il Verona».

SCONFITTA CONTRO LA ROMA – «Non abbiamo fatto bene. Domani sarebbe importante vincere a prescindere dalla prestazione, ma sono convinto che continuando così faremo i risultati sperati».

MERCATO – «Le idee sono chiare, ma non posso dirle. Poi ci saranno delle circostanze e vedremo. Sicuramente ora dobbiamo pensare al campo».