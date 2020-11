Genoa, Pjaca comincia il recupero: il croato muove i primi passi in campo

Marko Pjaca comincia il suo recupero dall’infortunio. L’attacante del Genoa muove i primi passi in campo. Ecco le ultime

Il Genoa è sceso in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista della gara contro l’Udinese. Primi passi in campo per Marko Pjaca dopo l’infortunio: comincia il recupero del croato.

«La partita a campo grande, senza gli indisponibili Cassata, Criscito, Zappacosta e Pjaca. L’attaccante croato si è rivisto sul terreno di gioco, dove ha approcciato i primi passi che lo porteranno poi al recupero».