Genoa, quel giocatore potrebbe lasciare la squadra rossoblu. Il punto sul gruppo di De Rossi - Calcio News 24

Prestito in bilico per il talento dell’Inter: i rossoblù pronti a salutare Carboni mentre prende quota l’ipotesi Racing Club



Il Calciomercato Genoa entra in una fase delicata e uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Valentin Carboni. Il trequartista argentino classe 2005, di proprietà dell’Inter, è sempre più vicino all’addio anticipato al club rossoblù. Manca soltanto l’ufficialità, ma l’interruzione del prestito appare ormai una scelta condivisa, maturata dopo una prima parte di stagione povera di occasioni per mettersi in mostra.

Arrivato in estate con l’obiettivo di trovare continuità e crescere in Serie A, Carboni non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. Né con Daniele De Rossi, che aveva avviato il progetto tecnico, né con Patrick Vieira, subentrato in corsa, il giovane fantasista ha trovato il minutaggio necessario per esprimere il suo talento. Le esigenze tattiche del Genoa e la forte concorrenza nel reparto offensivo hanno finito per penalizzarlo, spingendo società e entourage a valutare una soluzione alternativa già a gennaio.

Nel panorama del Calciomercato Genoa, la situazione di Carboni si intreccia anche con le strategie dell’Inter, che continua a credere fortemente nel potenziale del ragazzo. L’obiettivo dei nerazzurri è garantire al classe 2005 un contesto in cui possa giocare con maggiore continuità, accumulare esperienza e crescere senza eccessive pressioni.

A fare il punto sul futuro del giocatore è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo le ultime indiscrezioni, sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno in Argentina, con un prestito al Racing Club, società molto interessata al profilo di Carboni. Esistono anche altre piste in Italia, come quella che porta al Cagliari, ma il desiderio del calciatore sembra orientato verso un’esperienza nel suo Paese d’origine.

Un trasferimento in Argentina potrebbe rappresentare la scelta ideale per rilanciare il talento di Carboni, permettendogli di ritrovare fiducia e centralità tecnica. Intanto, il Calciomercato Genoa si prepara a voltare pagina, ridefinendo le proprie strategie per la seconda parte della stagione.