Genoa, Radovanovic: «Vorrei essere in campo per l’ultima giornata»

Ivan Radovanovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo sogno di tornare in campo entro l’ultima giornata

Ivan Radovanovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del centrocampista serbo del Genoa.

ULTIMA GIORNATA – «Penso all’ultima giornata di ritorno, ad agosto, quando affronteremo l’Hellas a Marassi: mi piacerebbe rientrare proprio lì, almeno un minuto, con il Grifone già salvo. Negli ultimi due anni con Chievo e Genoa mi sono salvato all’ultima giornata. Anche se ora lavoro soprattutto per farmi trovare pronto nella prossima stagione».

RIPARTENZA SERIE A – «Spero davvero si torni in campo. Il calcio potrà essere uno sfogo importante per gli italiani. Bisogna giocare tanto in un mese e mezzo, i 5 cambi potranno aiutare, ma non sarà facile».

TIFOSI – «8 gare su 12 in casa? A me dispiace perché i compagni entreranno in campo a Marassi senza tifosi: qui la gente ci è sempre stata vicina, nella buona e nella cattiva sorte. Spero che questo gruppo resti tale a lungo, nel Chievo di Maran la nostra forza era proprio quella di cambiare pochissimo».

MIHAJLOVIC – «Ci siamo scambiati qualche messaggio durante la sua malattia, ma non mi sorprendo. Quando eravamo in nazionale, lui andava a correre alle cinque del mattino e alla nostra ora di colazione si presentava già pronto… Sapevo che avrebbe vinto anche questa battaglia».