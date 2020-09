Calciomercato Genoa: prosegue la trattativa per Ranocchia. Incontro tra Faggiano e l’agente del difensore

In questa ultima settimana di calciomercato, il Genoa proverà a chiudere la trattativa per portare Andrea Ranocchia in rossoblù.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in queste ore si starebbe tenendo un incontro tra Tinti, l’agente del difensore dell’Inter, e il direttore sportivo dei liguri Daniele Faggiano. Si tratta per trovare un punto di incontro e raggiungere l’intesa.