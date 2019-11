Genoa: Romero è il più sanzionato della Serie A

Pilastro del Genoa, Romero è un difensore estremamente intenso. Nessuno in Serie A riceve più ammonizioni dell’argentino

Romero al Genoa si sta affermando come uno dei difensori più ostici e arcigni del campionato. L’argentino spicca per l’intensità che effettua in ogni intervento (si tratta comunque di un profilo con un’ottima gestione del possesso).

Basti pensare che, insieme a Bani, Romero è il calciatore con più ammonizioni dell’intera Serie A. Ben 6 fino ad ora. Chissà dove giocherà la prossima stagione.