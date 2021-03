Genoa Sampdoria a rischio rinvio? Lo scenario

In seguito alla positività al Coronavirus di un giocatore della Sampdoria, c’è apprensione per il derby contro il Genoa. Lo scenario

A ormai ventiquattr’ore dal Derby della Lanterna contro il Genoa, c’è preoccupazione in casa Sampdoria dopo il comunicato del club in merito alla positività al Coronavirus di un giocatore blucerchiato.

Tra stasera e domani il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi, i cui risultati si conosceranno verosimilmente prima dell’allenamento mattutino. Il derby, al momento, non è da considerarsi a rischio, a meno che i prossimi tamponi non certificassero l’esistenza di un focolaio. In questo caso la Asl potrebbe valutare l’isolamento della rosa, ipotesi attualmente remota.