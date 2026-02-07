Genoa, countdown per il match con il Napoli: De Rossi sfida Conte in una gara ad alta tensione. La situazione in casa rossoblù

Genoa, tutto pronto per la partita di Serie A contro il Napoli: sfida De Rossi Conte! Il punto e le ultime sui rossoblù

Archiviato il mercato invernale, il Genoa di Daniele De Rossi torna nel “fortino” del Ferraris per una sfida sulla carta proibitiva: arriva il Napoli di Antonio Conte, tecnico mai battuto dal Grifone. I rossoblù, reduci dalla sconfitta polemica contro la Lazio ma soprattutto dall’epica rimonta sul Bologna, cercano un altro exploit casalingo contro un avversario che vanta il doppio dei punti in classifica.

La rosa, ora ridotta e rinforzata secondo i desideri del tecnico, presenta le sue novità. L’attesa più grande è tutta per il brasiliano Amorim, centrocampista classe 2005 definito da De Rossi un giocatore duttile, capace di agire da play o di spaziare su tutto il centrocampo. Dopo la prima settimana di lavoro con i compagni, il suo esordio è certo, resta solo da capire se dal primo minuto o a gara in corso. La forza della panchina, decisiva con i tre gol dei subentrati contro il Bologna, sarà ancora un’arma fondamentale.

De Rossi, in attesa del recupero di Baldanzi per fine mese che aprirà a nuove soluzioni tattiche, si affida al collaudato 3-5-2. L’unico vero dubbio riguarda proprio l’impiego di Amorim. In difesa, le chiavi sono affidate a Ostigard, fresco di riscatto definitivo dal Rennes.

In attacco, confermata la coppia Colombo-Vitinha, che sotto la guida del tecnico romano ha iniziato a produrre gioco, occasioni e gol. De Rossi ha speso parole importanti per il portoghese, sottolineando il suo grande lavoro di sacrificio ma indicando la necessità di sgravargli compiti difensivi per riportarlo al suo ruolo naturale di seconda punta o trequartista, più vicino alla porta e al tiro: “Lui fa tutto, è il più diverso tra i nostri attaccanti. Dobbiamo trovare il modo per liberarlo”.

