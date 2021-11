Genoa, Shevchenko a inizio settimana in Italia: i dettagli sul contratto

Il Genoa ha deciso: Andriy Shevchenko sarà il nuovo allenatore che prenderà il posto di Ballardini. I dettagli sul contratto

Andriy Shevchenko si appresta a tornare in Italia, questa volta come allenatore. Il Genoa lo ha infatti scelto come sostituto di Davide Ballardini. Tra la dirigenza del Grifone e l’ucraino, come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stati ulteriori contatti nella notte con il tecnico che dovrebbe arrivare nel nostro Paese a inizio settimane; probabilmente nella giornata di martedì.

La nuova proprietà americana del Genoa avrebbe già inviato nella notte la bozza del contratto a Shevchenko che prevede un accordo triennale, e non biennale come si era inizialmente pensato, fino a giugno 2024.