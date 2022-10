Spal, De Rossi: «Possiamo migliorare tanto soprattutto in fase offensiva»

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Genoa in Coppa Italia

«Abbiamo ampi margini di miglioramento e devo essere bravo io a lavorare su certi aspetti. In fase offensiva tiriamo poco in porta. Dobbiamo lavorare su più soluzioni. Ci muoviamo in base alle caratteristiche degli avversari e lo rifaremo viste le indicazioni».