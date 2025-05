Genoa, si avvicina la sfida contro il Napoli: arrivano buone notizie per Vieira! Le ultimissime

Genoa, si avvicina la partita di Serie A contro il Napoli: arrivano buone notizie per Vieira! Le ultimissime in casa rossoblù

Dopo il giorno di riposo, il Genoa riprende gli allenamenti al centro sportivo “Signorini“, con la trasferta contro il Napoli ormai alle porte. Patrick Vieira può finalmente contare su alcuni recuperi dall’infermeria, come aveva anticipato in conferenza stampa dopo il match contro il Milan. Sebbene la lista degli indisponibili resti lunga, il ritorno in gruppo di Caleb Ekuban, Jean Onana e Hugo Cuenca rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per la squadra.

Questi rientri offrono al tecnico francese maggiori opzioni sia a centrocampo che in attacco, reparti che hanno sofferto l’assenza di giocatori chiave. Un esempio è Ekuban, il cui ritorno potrebbe alleggerire il carico su Pinamonti, che continua a offrire buone prestazioni nonostante la difficoltà nel trovare la via del gol.