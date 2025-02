Genoa, Vieira: «Messias ha bisogno di giocare. Gli arbitri? La mia opinione è chiara»

Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro il Venezia. I dettagli

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Genoa contro il Venezia.

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Sappiamo tutti che questa è una partita importante per noi e per loro. E’ uno scontro fra due squadre che hanno lo stesso obiettivo. Noi giocheremo in casa e sappiamo tutti che i nostri tifosi in questo momento sono importantissimi. Ci aspettiamo una partita difficile da giocare, abbiamo fatto una settimana di allenamento importante e la squadra è vogliosa di far bene. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo».

MESSIAS – «E stato un periodo molto difficile per Junior ma ora sta facendo bene in campo. Ha fatto tre settimane di allenamento con la squadra e ha fatto anche lui un bel lavoro questa settimana. Nell’ultima gara ha giocato mezz’ora, è a posto adesso. Ora deve giocare per essere al 100%. Sta dimostrando che sta raggiungendo un bel livello dal punto di vista fisico ed è pronto a giocare dall’inizio».

VENEZIA – «Il messaggio alla squadra è chiaro: non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare la qualità dei giocatori che abbiamo noi, che hanno loro e come sono messi in campo. Hanno una struttura che è chiara e sarà una partita complicata per noi. Non sbaglieremo, siamo pronti ad affrontare una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo essere concentrati perché sarà difficile. Queste sono partite dove la gente può pensare che dobbiamo vincere per forza ma questo non esiste nel calcio. Noi siamo pronti, siamo umili».

MIRETTI – «La cosa fondamentale per me è mettere i giocatori dove possono esprimere il loro talento. Miretti è a sinistra ma gioca più centrale. E’ Martin che gioca più sulla linea. La cosa più importante è la squadra, Miretti sta facendo bene per la squadra. Mi aspetto di più da lui perché ha qualità ma la fiducia c’è sempre».

ARBITRI E VAR – «Succede ogni settimana. Mi spiace per il gioco. Credo che con l’arrivo del VAR abbiamo pensato che risolverebbe tutti i problemi del calcio e degli arbitri. Questi momenti di tensione e di stress sono molto difficili da gestire, per gli arbitri in primis. Credo che loro per primi non siano contenti quando sbagliano una decisione ma la fiducia verso gli arbitri ce l’abbiamo tutti. Dobbiamo gestire di più le emozioni, vincere una partita è importantissimo e quando c’è un errore dietro è difficile gestire la frustrazione. Quando il campionato finisce e vediamo ciò che è stato a favore e quello che è stato contro è in equilibrio».