Genoa, Vitinha si racconta a La Repubblica: «Gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia, ora dobbiamo fare di più. Ecco perché non ho calciato il rigore. De Rossi? A dir la verità…»

Genoa, Vitinha si racconta a La Repubblica. Le parole dell’attaccante del Grifone in attesa del match di campionato contro il Cagliari. Ecco cosa ha detto

In un’intervista rilasciata all’edizione genovese de La Repubblica, Vitinha, attaccante del Genoa, ha analizzato i recenti miglioramenti della squadra dopo una fase difficile, evidenziando l’importanza dei risultati ottenuti nelle ultime due partite. L’attaccante ha anche parlato dell’adattamento al nuovo modulo 3-5-2 introdotto da De Rossi, esprimendo il suo approccio positivo al cambiamento tattico.

SULL’IMPATTO DEI RECENTI RISULTATI – «Quanto sono stati importanti gli ultimi risultati? Tanto. Venivamo da una fase in cui non riuscivamo a fare punti. Farne quattro in due partite in una settimana ti dà un po’ di fiducia, ancora più voglia di lavorare e questo per il gruppo è troppo importante».

SULL’ADATTAMENTO AL 3-5-2 CON DE ROSSI – «In verità non è che cambi tanto, dal momento che sei un numero 9 e sai giocare davanti, sai agire sia da solo che con un compagno d’attacco, che è anche meglio perché è più facile visto che siamo in due. Però cambia un po’ la dinamica, i movimenti, alla fine è sempre giostrare sul fronte offensivo e sai cosa fare. Nel mio caso mi adeguo alle richieste dell’allenatore».

SUL DIFFICILE AVVIO DI STAGIONE – «Prima di tutto vorrei ricordare che l’anno scorso quando il mister Vieira è arrivato eravamo in una situazione difficile e siamo riusciti ad uscirne. In questo inizio di stagione sicuramente non è mancato l’impegno, il lavoro e la voglia di vincere, ma purtroppo non siamo riusciti a fare i punti, a fare quello che volevamo. E alla fine ha pagato l’allenatore, mai i calciatori, anche se la colpa non è solo del tecnico, è anche nostra, perché dobbiamo fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. Però non saprei dire cosa è successo pur avendo lavorato tanto. Posso solo dire che possiamo fare di più e meglio».

RIGORE – «Quando sono andato verso la panchina ho sentito che era Colombo a dover calciare il rigore. E Colombo ha la mia fiducia. Ha sbagliato, ma io vorrei che segnasse sempre. Comunque la decisione è stata presa e io l’ho accettata e rispettata».

