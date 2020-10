Miha Zajc è tornato negativo al Coronavirus: il centrocampista del Genoa si è negativizzato. Il comunicato

Ottime notizie in casa Genoa. Come riporta il comunicato ufficiale del club ligure, Miha Zajc è risultato negativo al Coronavirus e già oggi ha sostenuto le visite di idoneità. Una notizia che non può che far felice Maran e tutta la squadra.

«Il Genoa Cfc comunica che Miha Zajc è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore ha sostenuto oggi le visite di idoneità».