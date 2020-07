Genoa, Zarbano: «Salvezza? Ci vuole lavoro e passione per continuare a crederci»

L’amministratore delegato del Genoa, Alessandro Zarbano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblu:

SALVEZZA – «Siamo concentrati su questa partita, poi penseremo alle prossime. Ci vuole lavoro e passione per continuare a credere nella salvezza».

MATCH CONTRO IL TORINO – «Non so cosa abbiamo in più rispetto al Torino, guardo la mia squadra e spero di vedere la compattezza e la voglia di aiutarsi tra i giocatori. Vorrei vedere un Genoa che crede in quello che fa».

GENOA DOPO IL LOCKDOWN – «A prescindere dei risultati, mi piace quando vede i giocatori che si applicano e riescono a mettere in pratica i concetti che chiede l’allenatore. Serve la giusta concentrazione ma non dobbiamo creare eccessiva pressione, giocando ogni pressione si rischia di esplodere. Mister Nicola ha ereditato una situazione difficile, a oggi ne sta venendo fuori, dobbiamo continuare così».