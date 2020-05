Gentile: «A vincere lo scudetto potrebbe essere la squadra più in forma non quella più forte»

Claudio Gentile ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24: queste le parole dell’ex difensore

A proposito di stagioni equilibrate, anche questa Serie A non ha escluso colpi di scena. Come ha visto la lotta al vertice tra Juve, Lazio ed Inter?

«Si prospettava un finale davvero interessante per come si era messa la stagione. Sono juventino, ho giocato tanti anni alla Juventus, ma non è mai successo che la Vecchia Signora avesse vinto sette/otto Scudetti di fila. Quando giocavo io vincevamo una volta noi, una volta la Roma, poi la Lazio, il Napoli. Ogni anno c’era un nuovo vincitore. Non è bello quando una squadra ha questo dominio sulle altre, rende il campionato poco interessante».

Cosa si aspetta per la chiusura di questo campionato? È giusto secondo lei portare a termine la stagione?

«Bisogna portarla a termine sì. A fare la differenza sarà chi avrà lavorato di più, chi avrà avuto più tempo per allenarsi, quindi a vincere potrebbe essere la squadra più in forma non quella più forte».