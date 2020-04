Le dichiarazioni dell’ex difensore e allenatore Claudio Gentile che ha parlato del ruolo del difensore e della Serie A

Claudio Gentile, campione del mondo dell’82 con l’Italia ed ex difensore della Juve, ex tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Ecco le sue parole.

IL RUOLO DEL DIFENSORE – «Oggi il difensore non esiste più, non ci sono i marcatori. Oggi lo chiamerei reparto arretrato. Oggi si vedono gol con attaccanti soli in area. E’ scemata la figura del difensore-marcatore. Il duello tra difensore e attaccante che tutti volevano vedere oggi non c’è più».

LA RIPARTENZA – «Ai miei tempi ero sempre in ritiro. Oggi ci sono le rose lunghe e il protocollo presentato non credo crei problemi alle squadre. Si possono giocare partite ravvicinate con tanti cambi. Il problema sarà far accettare a tutti la decisione della Lega».

BENTANCUR – «Può diventare un pilastro della Juventus, ha tutte le caratteristiche per esserlo. Può diventare un giocatore importante».