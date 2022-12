Germania, arrestato il suocero di Alaba: voleva restaurare il Reich

Germania, la polizia sventa un’operazione terroristica: tra le persone arrestate figura anche il suocero di David Alaba

Follia in Germania, dove la polizia ha sventato un’operazione terroristica, arrestando un gruppo di 25 persone che aveva l’obiettivo di rovesciare lo stato federale per restaurare il Reich.

Più di 3mila agenti impiegati che hanno fatto irruzione in più di 130 abitazioni e altri luoghi come uffici e magazzini in 11 Lander su 16 dello Stato Federale. Tra le persone arrestate figura anche Frank Heppner, chef stellato e suocero del difensore del Real Madrid David Alaba.