Germania, atterraggio di emergenza a Edimburgo. Gli aggiornamenti

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Edimburgo per la Germania dopo la trasferta in Islanda: gli aggiornamenti

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Edimburgo per la Germania durante il volo di ritorno dall’Islanda, dove la nazionale di Hansi Flick è stata impegnata per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Ecco quanto scritto dalla Federcalcio tedesca su Twitter.

La sicurezza prima di tutto. Sosta in via precauzionale a Edimburgo. Da lì sono previsti viaggi individuali di andata e ritorno”. Successivamente un altro messaggio per rassicurare tifosi e anche le famiglie dei calciatori: “Noi stiamo bene e i tecnici sono a lavoro per risolvere il problema