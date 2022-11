Germania, Flick: «Fascia ‘One Love’? Peccato non poter difendere i diritti umani»

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Giappone

«Diritti umani? Peccato non poterli difendere. Volevamo utilizzare la fascia ‘One Love’ ma la FIFA ci ha bloccati. Le sanzioni non erano chiare e ci siamo fermati, altrimenti avevamo già in mente di cambiare capitano ad ogni partita. Sané? Contro il Giappone non ci sarà, ma potrebbe esserci contro la Spagna».