Germania, Gnabry: «Flick si fida di me. Blocco Bayern? Non conta»

Serge Gnabry, attaccante della Germania, ha parlato in vista dei Mondiali di Qatar 2022 per la formazione teutonica

Serge Gnabry ha risposto ad alcune domande su Qatar 2022 tramite i canali social della Germania.

LE PAROLE – «Sento molto la fiducia di Flick. Ci conosciamo da anni e lui sa cosa può trovare da me. Sa che preferisco giocare dietro le punte, ma posso anche fare altri ruoli. Il blocco Bayern aiuta da qualche parte se sei ben preparato come squadra. Tuttavia, in nazionale siamo insieme da molto tempo, indipendentemente dal club tutti conoscono le qualità dell’altro».