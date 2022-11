Il gesto di Nancy Faeser, ministro degli interni tedesco, durante la sfida tra Germania e Giappone ai Mondiali

La ministra degli interni e della patria tedesca, Nancy Faeser, prende posizione contro la Fifa in Germania-Giappone.

IL GESTO – La ministra degli interni ha assistito alla partita con la fascia One Love, quella che invece Manuel Neuer non ha potuto indossare per volere della Fifa.