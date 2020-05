Ghiglione: «Il Genoa è la terra promessa. Il mio idolo? Cancelo»

Paolo Ghiglione ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione con la maglia del Genoa: le sue parole

Paolo Ghiglione ha parlato alla Gazzetta dello Sport della splendida stagione con la maglia del Genoa e dei suoi obiettivi. Le parole del laterale rossoblù.

ANDREAZZOLI – «Qui fu il primo a darmi spazio. Ha creduto in me quando non era chiaro se sarei rimasto dopo il ritiro. Lo ringrazio. Come ringrazio gli allenatori, anche federali, avuti sinora».

NICOLA – «Nicola ha dato la sua impronta. Ha acceso la miccia dell’entusiasmo con la capacità di trasferire, a chi gli sta vicino, emozioni e stato d’animo in modo sorprendente».

MODELLO – «Ho un debole per Cancelo. È un pendolino che ispira velocità, corsa, resistenza con tecnica straordinaria».

STAGIONE – «Avevamo ingranato, stavamo andando bene. Abbiamo chiuso con il botto, la vittoria a San Siro con il Milan. Resta un po‘ di amaro in bocca. Stiamo continuando ad allenarci per conto nostro. Saremo pronti, se e quando ripartirà la Serie A».

VOCI DI MERCATO – «Il Genoa è la terra promessa. Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma ora penso solo al campionato e al Genoa».