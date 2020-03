Ghirelli sulla Lazio: «C’è una federazione medico-sportiva, adeguiamoci»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare delle scelte dei vari club

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare le scelte effettuate dalle varie Leghe e dai vari club. Ecco le sue parole:

«Abbiamo ascoltato i pareri anche delle autorità sanitarie, la salute in questo caso è al primo posto mentre il calcio va nettamente dietro. Bisogna assicurare ancora maggior prudenza per i ragazzi, sono il futuro e vanno salvaguardati. Non concordo a esempio con la scelta di Lotito di far riprendere alla Lazio gli allenamenti: c’è la federazione medico-sportiva che ha dato direttive, adeguiamoci».