Giacinti: «Con la Roma vittoria fondamentale. Bjorg, grande acquisto» – VIDEO

Insieme a Miralem Pjanic c’era anche Valentina Giacinti all’evento Adidas di Milano: queste le parole dell’attaccante rossonero

Valentina Giacinti ha parlato a margine dell’evento Adidas che l’ha vista protagonista insieme a Miralem Pjanic. Ecco le parole dell’attaccante rossonera.

SECONDO POSTO – «Non dobbiamo pensare al secondo posto, ma dobbiamo fare più punti possibile perché il campionato quest’anno è ancora più difficile. Dobbiamo portare a casa più vittoria possibili e poi vedremo a fine anno se la Fiorentina o la Roma ne avranno portate a casa di più. Noi stringeremo la mano alle avversarie in questo caso e lavoreremo per fare ancora meglio il prossimo anno. Sicuramente vogliamo fare bene e cercheremo di far bene».

DERBY – «Stiamo pensando all’Orobica e al recupero con il Pink Bari. Vincere il derby e non queste due partite non avrebbe senso per noi. Quindi pensiamo prima a vincere queste due gare e poi al derby che è una gara particolare e che giocheremo in casa»

MONDIALE – «È cambiata totalmente, dopo il Mondiale veniamo riconosciute, siamo valorizzate. Anche essere a questo evento ha un valore importante per noi e per il nostro movimento. Siamo contente di quanto abbiamo ottenuto grazie al Mondiale»