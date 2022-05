Giampaolo: «La salvezza è ancora da conquistare. Non facciamo calcoli». Le parole del tecnico della Sampdoria

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio. Le sue parole.

DERBY – «Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza».

SALVEZZA – «Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire».

LAZIO – «La Lazio è una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia. Hanno cambiato la filosofia di gioco e si vede: c’è una matrice forte del pensiero di Sarri. So però che abbiamo bisogno di fare una prestazione eccellente e straordinaria sotto gli ogni punto di vista».

POLEMICHE SPEZIA–LAZIO – «I margini di errore quando il cerchio si stringe sono ridotti per tutti: calciatori, allenatori, arbitri… Ogni piccolo errore viene amplificato, ma non dobbiamo pensare a queste cose. Noi dobbiamo avere un solo pensiero, senza farci distrarre: dobbiamo essere concentrati sulla nostra partita e sul nostro obiettivo».