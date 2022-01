ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampaolo Sampdoria, slitta la firma: il motivo. Ma D’Aversa sarà comunque esonerato

Sono ore decisive per il futuro allenatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa dopo la terza sconfitta consecutiva del 2022 e sta trattando per il ritorno di Marco Giampaolo in panchina.

Come riportato da Sky Sport, le parti si aggiorneranno nella giornata di lunedì per raggiungere un accordo totale sul contratto: sei mesi con opzione fino al 2024 in caso di salvezza. La problematica è di natura economica e riguarda i termini del rinnovo biennale.