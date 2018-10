Il Presidente FIFA Gianni Infantino è pronto a lavorare a due nuovi progetti, tra cui quello di un nuovo Mondiale per Club

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, avrebbe intenzione di proporre una nuova Club World Cup a cadenza annuale. L’idea sarà discussa nel prossimo consiglio della FIFA in Rwanda. Ci sarà da convincere UEFA e ECA, fortemente contrari alla proposta. Intanto Infantino ha già incontrato quattro volte il Re dell’Arabia Saudita per includere il paese nel progetto. L’obiettivo è quello di ottenere investimenti e sponsorizzazioni sostanziose che possano favorire grandi guadagni per i singoli club europei.

Infantino coltiva l’obiettivo di essere rieletto come presidente della FIFA e ha promesso investimenti per oltre 4 miliardi di dollari nello sviluppo del calcio a livello mondiale entro il 2026. La FIFA si impegna a redistribuire i proventi derivanti dal Mondiale per Club alle Federazioni nazionali, assieme a quelli provenienti da una nuova World Nations League quadriennale che vada a sostituire l’attuale Confederations Cup. Complessivamente, il ritorno in termini economici per i due tornei si aggirerebbe intorno ai 25 miliardi di dollari.