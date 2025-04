Lazio-Roma, Giannichedda: «La partita giusta dopo il ko col Bodo e conta anche per la classifica. Adesso Baroni deve pensare così»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, in vista del derby contro la Roma in programma in Serie A

Si avvicina il derby della Capitale e La Gazzetta dello Sport fa parlare chi lo ha vissuto in passato. Dalla sponda laziale ecco i pensieri di Giuliano Giannichedda.

RIALZARSI DOPO IL KO IN NORVEGIA – «Forse il derby è la partita migliore per farlo perché si prepara da solo. Le motivazioni sono intrinseche, c’è voglia di riscatto e supremazia. E questa sfida conta anche per la classifica».

LE PROSPETTIVE DELLA LAZIO – «Deve pensare a una partita per volta. Prima il derby, poi il ritorno in coppa. Il Bodo in trasferta non ha i ritmi che ha in casa, può essere vulnerabile. Ma dipende dalla Lazio».