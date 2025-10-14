Giappone Brasile 3-2, vittoria clamorosa contro i verdeoro di Ancelotti: c’è lo zampino dei giocatori dell’Eredivisie!

Giappone Brasile: clamoroso a Tokyo: il Giappone piega 3-2 i verdeoro di Ancelotti grazie ai gioielli dell’Eredivisie

In una sorprendente amichevole disputata oggi, la nazionale giapponese, forte di una significativa rappresentanza di giocatori provenienti dall’Eredivisie, ha conquistato una prestigiosa vittoria contro il Brasile. Nonostante una partenza difficile che l’ha vista andare in svantaggio per 0-2 nel primo tempo, la “Samurai Blue” ha saputo ribaltare il risultato, imponendosi per 3-2 anche grazie al gol decisivo di Ayase Ueda.



L’Impronta dell’Eredivisie nella Nazionale Giapponese

La formazione giapponese schierata contro il Brasile contava su diverse stelle del campionato olandese: Tsuyoshi Watanabe e Ayase Ueda del Feyenoord erano presenti fin dall’inizio. Koki Ogawa del NEC è poi subentrato a partita in corso, mentre Ko Itakura dell’Ajax era assente a causa di un infortunio. Già nel primo tempo, il Giappone aveva mostrato buone intenzioni, con Ueda che aveva avuto una ghiotta occasione da gol. Tuttavia, al riposo, i padroni di casa si trovavano sotto di due reti all’Ajinomoto Stadium di Tokyo, a causa delle marcature di Paulo Henrique e Gabriel Martinelli per la squadra brasiliana.



La spettacolare rimonta nella ripresa

La seconda metà della partita ha visto una reazione veemente del Giappone, capace di ribaltare completamente il risultato. Non erano trascorsi nemmeno dieci minuti dalla ripresa quando Takumi Minamino ha accorciato le distanze, approfittando di un clamoroso errore in fase di impostazione di Fabrício Bruno. Dieci minuti più tardi, lo stesso Fabrício Bruno è stato protagonista di un’autorete sfortunata: un pallone diretto verso la porta brasiliana da Keito Nakamura, sbucato sul secondo palo, è stato deviato nella propria rete dal difensore.



Il sigillo di Ueda e la vittoria finale

Il culmine della rimonta è arrivato al 71° minuto, con Ayase Ueda del Feyenoord che ha messo a segno il gol vittoria. L’attaccante ha insaccato di testa su calcio d’angolo, con la palla che ha colpito il portiere Hugo Souza prima di finire in rete, fissando il risultato sul 3-2. Questa vittoria non solo rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il Giappone, ma sottolinea anche il ruolo crescente dei talenti provenienti dall’Eredivisie nel panorama calcistico internazionale.