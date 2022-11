Yuto Nagatomo, 36enne terzino con un passato in Italia, giocherà in Qatar il quarto Mondiale della sua carriera

Una vecchia conoscenza del calcio italiano è pronta a tagliare un record per il calcio giapponese. Si tratta di Yuto Nagatomo, ex Cesena ed Inter, convocato per i Mondiali di Qatar 2022.

Quella che inizierà oggi, per il terzino 36enne, sarà la quarta avventura in carriera in una competizione di questo tipo.