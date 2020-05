Giggs ricorda: «Quando stavo per lasciare lo United…» – VIDEO

La bandiera del Manchester United, Ryan Giggs, ha parlato di un particolare momento della sua carriera – VIDEO

Ryan Giggs ha svelato che nella stagione 2003/2004 fu vicino a lasciare il Manchester United. Le parole del gallese.

«Non ho iniziato alla grande la stagione la stagione 2003/2004, la prima senza David Beckham allo United. In quel periodo sono stato davvero vicino alla cessione. Non mi sentivo più in forma, non giocavo più largo sulla fascia ma ero posizionato all’interno. Non ero più veloce…»